السعودية اليوم / تعليم مكة يواصل فعاليات الأسبوع الخليجي الموحّد لصحة الفم والأسنان



مكة المكرمة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

واصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالشؤون الصحية المدرسية فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان لليوم الخامس على التوالي بالصالة

وأوضح مساعد تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون المدرسية محمد بن أحمد المدخلي أن مثل هذه الفعاليات التي تهتم بصحة الفم والأسنان تساهم في رفع التوعية الصحية لأفراد المجتمع مبينا أن أكثر من 800 طالب من طلاب مدارس تعليم مكة المكرمة استفاد من الكشف المجاني على الأسنان والمحاضرات والمعارض المصاحبة مؤكدا أهمية الحفاظ على صحة البدن ، ومن ذلك صحة الفم والأسنان .

وأفاد المدخلي أن إدارة تعليم مكة أطلقت هذه الاحتفالية في هذا بمشاركة جميع الإدارات التعليمية في كافة مناطق المملكة ودول

وعبر عن شكره لكل من اسهم في إنجاح هذه الفعاليات من خلال تقديم العروض المميزة والخصومات الخاصة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، فضلاً عن الكشف المجاني للأسنان.

وقد تخلل حفل التدشين فقرات مميزة ؛ تنوعت بين المسرحية والتثقيفية ، والمحاضرات الطبية الهادفة إلى نشر الوعي الصحي للوقاية من تسوس الأسنان والمحافظة عليها .

من جهته أبان مدير الشؤون الصحية المدرسية محمد بن مستور الصليمي أن هذه الفعاليات صاحبها محاضرات طبية ومعرض للأسنان يهتم بالوقاية ، ووسائل تعريفية عن أشكال وأنواع التسوس ، وأمراض اللثة ، نظراً لأهمية الجوانب الوقائية

وأشار أن الفعاليات تهدف لرفع مستوى الوعي عن صحة الفم والأسنان بين المستهدفين ، وتوعية المجتمع بأهمية العناية بهما ، كما ضم المعرض عيادة متنقلة لتطبيق الإجراءات الوقائية وفحص الأسنان مجاناً لزوار المعرض .

// انتهى //

16:18ت م

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مكة المكرمة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسواصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالشؤون الصحية المدرسية فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان لليوم الخامس على التوالي بالصالة الرياضية بمقر مدرسة منى الابتدائية بمكة خلال الفترة من 10 الى 14 خلال الشهر الحالي وذلك بالتعاون مع مجمع الجودة لطب الأسنان، وذلك بمدرسة منى الابتدائية بتعليم مكة المكرمة.وأوضح مساعد تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون المدرسية محمد بن أحمد المدخلي أن مثل هذه الفعاليات التي تهتم بصحة الفم والأسنان تساهم في رفع التوعية الصحية لأفراد المجتمع مبينا أن أكثر من 800 طالب من طلاب مدارس تعليم مكة المكرمة استفاد من الكشف المجاني على الأسنان والمحاضرات والمعارض المصاحبة مؤكدا أهمية الحفاظ على صحة البدن ، ومن ذلك صحة الفم والأسنان .وأفاد المدخلي أن إدارة تعليم مكة أطلقت هذه الاحتفالية في هذا بمشاركة جميع الإدارات التعليمية في كافة مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لنشر هذه الثقافة الأصيلة، وتعزز هذه القيمة العظيمة التي هي قيمة أصيلة من قيم الدين الإسلامي الحنيف التي طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً وحثّ عليها صحابته الكرام من خلال" سنة السواك" .وعبر عن شكره لكل من اسهم في إنجاح هذه الفعاليات من خلال تقديم العروض المميزة والخصومات الخاصة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، فضلاً عن الكشف المجاني للأسنان.وقد تخلل حفل التدشين فقرات مميزة ؛ تنوعت بين المسرحية والتثقيفية ، والمحاضرات الطبية الهادفة إلى نشر الوعي الصحي للوقاية من تسوس الأسنان والمحافظة عليها .من جهته أبان مدير الشؤون الصحية المدرسية محمد بن مستور الصليمي أن هذه الفعاليات صاحبها محاضرات طبية ومعرض للأسنان يهتم بالوقاية ، ووسائل تعريفية عن أشكال وأنواع التسوس ، وأمراض اللثة ، نظراً لأهمية الجوانب الوقائيةوأشار أن الفعاليات تهدف لرفع مستوى الوعي عن صحة الفم والأسنان بين المستهدفين ، وتوعية المجتمع بأهمية العناية بهما ، كما ضم المعرض عيادة متنقلة لتطبيق الإجراءات الوقائية وفحص الأسنان مجاناً لزوار المعرض .// انتهى //16:18ت م0222

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