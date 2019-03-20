السعودية اليوم / وزيرة الداخلية اللبنانية تلتقي وفدًا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان



بيروت 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019م واس

التقت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن اليوم في بيروت وفداً من "مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان" (أميركان تاسك فورس فور ليبانون) ضم: رئيس مجلس إدارة المجموعة السفير إدوارد غابريال ورئيسها لشؤون العمل التشريعي في لبنان جاي غزال.

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية ، إضافة إلى ملف النازحين السوريين ومؤتمر "سيدر" الخاص بدعم لبنان اقتصاديا.

// انتهى //

16:16ت م

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