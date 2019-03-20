السعودية اليوم / المرصد السوري : تصاعد أعداد الخسائر البشرية في قصف من قبل طائرات قوات النظام الحربية



لندن 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

عاودت قوات نظام الاسد اليوم قصفها لأماكن في الحويز والحويجة وجسر بيت راس والعنكاوي وقلعة المضيق بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وقرية قيراطة بريف حماة الشمالي ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح، ما أسفر عن مصرع طفلين شقيقين في العنكاوي .

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن قوات النظام استهدفت مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ومناطق أخرى في قرية التوينة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي مما أسفر عن مقتل مواطنة.

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16:15ت م

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