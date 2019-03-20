السعودية اليوم / رئيس "الغذاء والدواء" يلتقي ممثلي شركات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية



الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

عقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، لقاءات مع ممثلي شركات الأغذية وشركات ووكلاء الأدوية وشركات الأجهزة والمنتجات الطبية في القطاع الخاص، وذلك في مقر الهيئة بالرياض على مدى يومين.

وشهدت اللقاءات بحث التحديات والعوائق التي تواجه تلك الجهات، والاقتراحات التي تسهم في تعزيز الأداء لضمان سلامة الأغذية ومأمونية وسلامة استخدام المستحضرات الدوائية والأجهزة والمنتجات الطبية في السوق السعودي.

وتُعقد اللقاءات سنوياً بهدف تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وقياس مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة، إضافةً إلى استقبال الآراء والاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى الجودة.

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16:13ت م

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