السعودية اليوم / محافظ حقل يكرم مستشفى حقل العام



تبوك 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

كرم محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي في مقر المحافظة أمس مدير مستشفى حقل العام محمد بن زايد العمراني نظير ما قدمه المستشفى من جهود ومساندة للمناشط والفعاليات التعليمية بالمحافظة، وذلك بحضور المدير العام لإدارة تعليم منطقة تبوك إبراهيم العمري.

من جهته ثمن " العمراني " هذا التكريم الذي يعد ضمن الشراكة بين صحة تبوك وإدارة تعليم تبوك خلال الفعاليات المنفذة في المدارس وعبر خطة برامجية تم الإعداد لها مسبقاً وذلك لتوعية الطلاب والطالبات وتثقيفهم من قبل فرق صحية.

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15:53ت م

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