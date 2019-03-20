السعودية اليوم / محافظ البدع يلتقي مدير البريد السعودي بمنطقة تبوك



تبوك 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

التقى محافظ البدع ياسر بن عمار الحقباني في مقر المحافظة اليوم المدير العام للبريد السعودي بمنطقة تبوك فايز بن سيار العنزي يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام عبدالرحمن بن محمد السهيمي ومدير بريد محافظة البدع محمد المسعودي .

واستمع الحقباني خلال اللقاء لشرح تعريفي عن خدمة العنوان الوطني وخدمة مريح وخدمة إرسال لتحويل الأموال وهي من الخدمات المميزة التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي للمواطنين والمقيمين .

كما جرى خلال اللقاء مناقشة آلية عمل البريد السعودي بمحافظة البدع وخدماته المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وفي نهاية اللقاء قدم "الحقباني" شكره وتقديره للمدير العام للبريد بمنطقة تبوك ولمنسوبي البريد بمحافظة البدع على ما يقدمونه لخدمة الوطن.

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15:52ت م

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