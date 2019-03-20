

جيزان13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

اختتمت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بعنوان "تدريب المدربين" بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان ياسر دويري وذلك بمركز بناء الذات بمدينة جيزان .

واستهدفت الدورة التي نفذها مستشار وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عصام القبيسي والمدرب الخبير الدكتور عبدالكريم البرناوي 45 متدرباً من القيادات التعليمية بتعليم جازان (بنين وبنات) وعدداً من المشاركين​ من تعليم صبيا.

وتضمنت الدورة التي نفذت على مدى يومين العديد من المحاور بما يسهم في إكساب المتدربين المهارات الحديثة لقيادة العملية التدريبية وتطوير مهارات التأثير والتحفيز لديهم وتمهين للتدريب وفق التوجهات العالمية الحديثة وتزويدهم باستراتيجيات ومهارات التدريب الإلكتروني بما يحقق رؤية المملكة 2030 .

//انتهى//

15:49ت م

0203





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ ختام دورة "تدريب المدربين" بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.