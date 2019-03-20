انت الان تتابع تفاصيل خبر "الشيوخ الأمريكي" يُصر على محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 03:52 مساءً - جدد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مطالبتهم للسلطات السعودية بمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، وضرورة إطلاق سراح النشطاء المعتقلين في سجونها منذ فترات طويلة.

جاء ذلك في رسالة وجهها 9 نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قاد نجله ولي العهد حملة ضد المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان منذ 2017.

ودعا هؤلاء إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب الأمريكي المعتقل وليد فتيحي، وسمر بدوي ولجين الهذلول ونشطاء آخرين، من داخل سجونها.

Advertisements

واعتبر الأعضاء الديموقراطيون أن جريمة قتل خاشقجي، والتدخل السعودي في الحرب اليمنية، وحبس المعتقلين السياسيين، جميعها ممارسات تهدد دور الرياض الإقليمي.

وكانت السلطات السعودية قد أثارت غضب العالم، ومنظمات حقوق الإنسان، بعد اغتيالها لخاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

وقبلها اعتقلت مئات نشطاء وناشطات حقوق الإنسان، وعدد من رجال الدين والمثقفين، في إطار مسعى للقضاء على أي معارضة محتملة ضد ولي العهد السعودي.