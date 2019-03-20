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أمير عسير يرعى المؤتمر الدولي للإعلام والأزمات في جامعة الملك خالد
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - عبد الرحمن الأحمري- أبها
رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح هذا اليوم بفندق قصر أبها المؤتمر الدولي الثالث للإعلام والأزمات :الأبعاد والاستراتيجيات والذي نظمته جامعة الملك خالد قسم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية.
وقد بدأ المؤتمر بآيات من القرآن الكريم عقب ذلك العرض التوثيقي النهائي عن الإعلام والأزمات ثم كلمة لرئيس اللجنة العلمية ثم كلمة لمعالي مدير الجامعة ثم حلقة نقاش للإعلام الوطني والأزمات تحدث فيها عدد من الأساتذة الباحثين عن الإعلام والأزمات ثم ختم النقاش كلمة الأمير تركي تحدث فيها عن تعريف الأزمات وكيفية التعامل معها والطرق الصحيحة للخروج من ضغوط الأزمات الإعلامية.
الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر سيستمر إلى غد الخميس على عدة جلسات بمواضيع متنوعة.
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