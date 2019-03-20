حكاياتك بعيون جديدة .. فرصة أخرى لمزيد من السعادة

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

عبر العديد من المغردين عن تفاؤلهم ورغبتهم في الحياة بشكل جديد، بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة الذي يوافق 20 مارس من كل عام.

وعبر وسم حكاياتك بعيون جديدة، تسابق المغردون في مشاركة مواقف غيرت حياتهم وأتاحت لهم فرصة رؤية الحياة والعيش بشكل مختلف.

في البداية قال صاحب حساب بائع الورد: “لن يكون عمرك كله ربيعًا.. ستتناوب عليك الفصول الأربعة تلفحك حرارة الخيبات تتجمد في صقيع الوحدة تتساقط أحلامك اليابسة، لكن حياتك ستُزهر من جديد”.

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ومن مصر قال الشيف طاهر: “المشوار بدأ وقتها كنت في السادس الابتدائي مكنش فيه أي حد يعرفني اشتغلت وتعبت وحطيت حلم قصادي لحد ما وصلت لكدا.. أعظم شيف فالدنيا هي اللي علمتني صاحبة الفضل عليا بعد ربنا”.

أما سهير فقالت: “كنت بحب الأكل جدًّا.. كنت أفرح آكل وأزعل آكل؛ الأكل كان من أهم الأولويات عندي بس مش هضيع صحتي عشان الأكل خلاص بدأت دايت”.

وأضاف أحمد جمال: “كل يوم جديد هو بداية لتحدي جديد بحاول أكون طول الوقت على استعداد ليه من نفس المكان، كل يوم بيتدي يومي وبعيشه علشان أستعد لتحدي اليوم اللي بعده”.

أما المعلمة شيماء فقالت: “بشتغل مدرسة، لكن هوايتي ممارسة الرياضة دخلت مجال التدريب الرياضي وحبيته بقيت آخد كورسات عشان أفهم أكتر وأشتغل ف مجال جديد بحبه دي أول شهادة معتمدة خدتها، ولسه مكملة لحد ما أكبر أكتر وأكتر ف مجالي الجديد”.

وأضافت نورا: “رغم كل هذه الخدوش الداخلية فيك، ما زلت تضحك وتُضحِك، تُواسي وتسأل وتهتم، تصنع الكثير والكثير لأجلهم مراعيًا لمشاعر الجميع حولك، حذِرًا طيلة الوقت بأن لا ينتبه أحدهم لحقيقة ما يجري بداخلك، هل ما زلت تظن بأنَّك مجرد إنسـان عادي”.