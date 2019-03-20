“الأرصاد” في تنبيهات متقدمة: تقلبات جوية على منطقتي الرياض وعسير

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة، بحدوث تقلبات جوية على منطقتي الرياض وعسير.

وجاء بالتنبيه الأول، استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الأفقية مع هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض وتشمل “وادي الدواسر، الأفلاج، الرياض، الخرج، السليل، الدوادمي والأجزاء المجاورة”، على أن تبدأ الحالة في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، وحتى الخامسة صباح غد الخميس.

وشمل التنبيه الثاني، منطقة عسير، بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، واستمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على تثليث وبيشة والأجزاء المجاورة لها، على أن تبدأ الحالة في الثالثة والنصف مساء الأحد، حتى منتصف الليل.