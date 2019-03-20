بعثة أخضر الجودو تصل الرياض بعد تحقيقها لـ 8 ميداليات متنوعة في بطولة داكار المفتوحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصلت بعثة المنتخب السعودي للناشئين والشباب للجودو أمس، إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بعد أن أنهى مشاركته في بطولة أفريقيا المفتوحة للجودو بالعاصمة السنغالية داكار بتحقيقه ثمان ميداليات متنوعة " 3 ذهبيات، وفضيتان، و 3 برونزيات ".

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وافتتح اللاعب يزيد العنزي ميداليات فئة الناشئين بتحقيقه لذهبية وزن 60كجم، بعد أن تغلب بالنهائي على زميله جاسر الردادي الذي نال الفضية، وانتزع سبتي الرويلي ذهبية وزن 66كجم، وزميله جواد سرديدي ذهبية وزن 73 كجم، وسعود المنيع برونزية وزن فوق 90 كجم.

وعلى مستوى الشباب نال سعود المنيع الميدالية الفضية، وجواد سرديدي البرونزية ونال صالح الزويد البرونزية.

وحظيت البعثة فور وصولها لمطار الملك خالد الدولي باستقبال حافل من منسوبي الاتحاد تقدمهم رئيس الاتحاد العميد ركن خالد العريني ونائب رئيس الاتحاد الدكتور نبيل الحسن وعضو مجلس إدارة الاتحاد حسين المالكي