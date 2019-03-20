كاوست تحتفل بيوم السعادة العالمي 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل احتفلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بيوم السعادة العالمي صباح اليوم الأربعاء وسط أجواء بهيجة مفعمة بالمرح والابتسامات والتواصل العميق بين قيادات كاوست ومجتمعها. ويعد يوم السعادة العالمي إحدى المبادرات التي تقوم بها إدارة الشؤون الحكومية بالجامعة بقيادة نائب الرئيس "سليمان الثنيان"، حيث تتم مفاجأة الموظفين والأكاديميين والطلبة وإسعادهم بالتجمع على مأدبة إفطار وتبادل أطراف الحديث بين جميع الأعمار من مختلف الجنسيات.



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