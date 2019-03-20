“Gold Prise Today” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 في مصر والدول العربية|تابع...

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20/3/2019 تراجع بأسعار جميع الأعيرة بعد ارتفاعها أمس الثلاثاء، فقد سجل عيار 21 سعر 633.78 جنيه مصري، ويعتبر عيار 21 هو العيار الأشهر والأكثر رواجًا بعمليات البيع والشراء بسوق المشغولات الذهبية المصرية .

وفي الجدول التالي نستوضح متوسط أسعار الذهب اليوم بالأسواق المصرية مع التنويه إلي احتمالية اختلاف سعر الجرام

الواحد للعيار عند الشراء وذلك بسبب اختلاف نسبة المصنعية المضافة من منطقة إلي أخري ومن محل إلي آخر

والتي تبلغ نسبتها من 7% إلي 10% من سعر الجرام الواحد للعيار أي ما يعادل من 30 إلى 65 جنيه مصري.