“Gold Prise Today” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 في مصر والدول العربية|تابع...

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20/3/2019 تراجع بأسعار جميع الأعيرة بعد ارتفاعها أمس الثلاثاء، فقد سجل عيار 21 سعر 633.78 جنيه مصري، ويعتبر عيار 21 هو العيار الأشهر والأكثر رواجًا بعمليات البيع والشراء بسوق المشغولات الذهبية المصرية .
وفي الجدول التالي نستوضح متوسط أسعار الذهب اليوم بالأسواق المصرية مع التنويه إلي احتمالية اختلاف سعر الجرام
الواحد للعيار عند الشراء وذلك بسبب اختلاف نسبة المصنعية المضافة من منطقة إلي أخري ومن محل إلي آخر
والتي تبلغ نسبتها من 7% إلي 10% من سعر الجرام الواحد للعيار أي ما يعادل من 30 إلى 65 جنيه مصري.
|
الذهب
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سعره في مصر
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سعر في الامارات
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سعر في الكويت
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سعره في قطر
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سعره في السعودية
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سعره في الاردن
|اسعار الذهب عيار 24
|729.05 جنيه
|153.92 درهم
|12.73 دينار
|153.32 ريال
|157.19 ريال
|29.83 دينار
|سعر الذهب عيار 22
|668.30 جنيه
|141.09 درهم
|11.67 دينار
|140.54 ريال
|144.09 ريال
|27.34 دينار
|اسعار الذهب عيار 21
|637.94 جنيه
|134.68 درهم
|11.14 دينار
|134.16 ريال
|137.55 ريال
|27.34 دينار
|اسعار الذهب عيار 18
|546.80 جنيه
|115.44 درهم
|9.55 دينار
|114.99 ريال
|117.90 ريال
|22.37 دينار
|سعر الذهب عيار 14
|425.28 جنيه
|89.79 درهم
|7.43 دينار
|89.44 ريال
|91.70 ريال
|17.40 دينار
|سعر الذهب عيار 12
|364.53 جنيه
|76.96 درهم
|6.37 دينار
|76.66 ريال
|78.60 ريال
|14.91 دينار
|اسعار أوقية الذهب
|22,674 جنيه
|4.787 درهم
|395.92 دينار
|4,768 ريال
|4,889 ريال
|927.59 دينار
|اسعار جنيه الذهب
|5.103 جنيه
|1.077 درهم
|89.12 دينار
|1,073 ريال
|1,100 ريال
|208.79 دينار
|اسعار كيلو الذهب
|729,052 جنيه
|1.077 درهم
|12.730 دينار
|153,319 ريال
|157,193 ريال
|29,826 دينار