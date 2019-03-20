انت الان تتابع تفاصيل خبر "صفقة القرن" تتضمن تبادل أراضٍ بين الأردن والسعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 02:54 مساءً - كشف كتاب أمريكي أسراراً جديدة عن "صفقة القرن" لحل الصراع العربي - الإسرائيلي التي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويشرف عليها صهره ومبعوثه للشرق الأوسط للسلام جاريد كوشنر .

الكتاب الذي حمل عنوان "شركة كوشنر المحدودة.. الجشع والطموح والفساد.. القصة الاستثنائية لجاريد كوشنر وإيفانكا ترامب" للكاتبة "فيكي وارد"، جاء في 300 صفحة وصدر أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة، يسلط الضوء على عائلة صهر ترامب، ونفوذه الذي يزداد يوماً بعد يوم في السياسة الأمريكية.

واستشهد الكتاب الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية وترجمه موقع "الخليج الجديد"، بالعديد من الأشخاص الذين اطلعوا على مسودات "صفقة القرن" التي وضعها كوشنر، والتي لن تشمل "إسرائيل" وفلسطين فحسب، بل تشمل السعودية والأردن ومصر والإمارات.

وكتبت وارد: "ما أراده كوشنر هو أن يقدم السعوديون والإماراتيون مساعدات اقتصادية للفلسطينيين، من خلال إنشاء خط أنابيب للنفط قادم من السعودية إلى غزة، حيث يمكن بناء مصافٍ ومحطة شحن، وستؤدي الأرباح إلى إنشاء محطات لتحلية المياه، وحينها سيكون بوسع الفلسطينيين الحصول على فرص عمل ومعالجة ارتفاع معدل البطالة".

وأضافت: "الخطة تضمنت أيضاً تبادلاً للأراضي، حيث سيمنح الأردن أراضي للفلسطينيين، وفي المقابل يحصل على أراض من السعودية، فيما تستعيد المملكة جزيرتين في البحر الأحمر كانت قد أعطت إدارتهما لمصر في عام 1950"، في إشارة إلى جزيرتي "تيران وصنافير" اللتين تسلمت إداراتهما السعودية بالفعل من مصر عام 2017.

وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة طريق "إسرائيل" لدخول البحر الأحمر ومدخل ميناء إيلات، ومدخل ميناء العقبة في الأردن.

وأكدت وارد في كتابها أن "إسرائيل" كانت إحدى أهم القضايا على طاولة الرئيس ترامب، التي اهتم كوشنر بها بشكل عميق.

وزعمت "وارد" أن كوشنر سعى لتأجيل انتقال السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، حتى يتمكن من البدء في التفاوض على "صفقة القرن".

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ووفق الكتاب فإن كوشنر اصطدم مراراً مع وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، لافتةً إلى أن "صهر ترامب أخذ ملف القضية من محفظة تيلرسون".

وتعليقاً على المعلومات التي أوردها الكتاب الجديد، نفى "جيسون غرينبلات" مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، ما جاء في الكتاب.

وقال في تغريدة على "تويتر": "لا يمكن لأحد رأى الخطة أن ينشر معلومات مضللة مثل هذه، من قدم تلك الادعاءات لديه معلومات خاطئة".

وسبق أن أعلن كوشنر خلال مشاركته في مؤتمر وارسو الشهر الماضي، أن خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط من المتوقع تقديمها بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل المقبل.

وفي مقابلة له مع شبكة "سكاي نيوز عربية" التابعة للإمارات، أكد صهر الرئيس الأمريكي أن خطة السلام ستركز على المسائل الحدودية.

وأضاف حينها: "لا أعتقد أن الأثر الاقتصادي للخطة سيقتصر على الإسرائيليين والفلسطينيين فقط، بل سيشمل المنطقة برمتها، بما في ذلك الأردن ومصر ولبنان، الخطة السياسية مفصلة جداً وتركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، لكن الهدف من حل قضية الحدود هو القضاء على هذه الحدود".

يُذكر أن "صفقة القرن" هي خطة أعدّتها إدارة الرئيس الأمريكي تهدف، وفق تقارير مختلفة، لتسوية الصراع في الأراضي الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، ويتردد أنها تتضمن إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل"، كما أنها تلقى دعماً من السعودية والإمارات ومصر ودول عربية أخرى.

وفي 28 فبراير الماضي، أعلن البيت الأبيض أن كوشنر بحث "صفقة القرن" في الرياض مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، ومع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.