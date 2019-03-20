شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 4 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف حضرموت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:59 مساءً, 20 مارس 2019 م المناطق - الرياض عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، 4 شاحنات كبيرة تحمل 83 طنًا و 150 كيلو غرامًا، منها 33 طنًا و 150 كيلو غرامًا موادًا طبية و 50 طنًا تشتمل على 6250 كرتونًا من التمور، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة حضرموت.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | 4 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.