شكرا لقرائتكم خبر عن زوار "موسم الشرقية" : الفعاليات في قمة الإبهار والرقي والان نبدء بالتفاصيل

تجربة فريدة من نوعها عاشها زوار "موسم الشرقية 2019" الذي استهل فعالياته يوم 14 مارس وتستمر حتى 30 من مارس الجاري، كأول مواسم السعودية التي أعلنت مؤخراً ضمن برنامج (جودة الحياة 2020).

وبفعاليات ذات صبغة عالمية امتزجت بالابتكار والبعد عن النمطية ومناسبتها لكافة الشرائح العمرية، وبعروض مبهجة اتسمت بالخروج عن المألوف، استطاعت حصد آلاف الزوار خلال الأيام الأولى لهذه للفعاليات التي تغطي مختلف مدن المنطقة الشرقية (الدمام، والخبر، والظهران، والجبيل الصناعية، والأحساء، وحفر الباطن، والقطيف، والخفجي، والنعيرية).

وللوقوف على أراء الجمهور حول هذه الفعاليات، أكدت نورة حمد، أهمية التنوع والابتكار الذي تميزت به فعاليات موسم الشرقية، معربةً عن إعجابها بمعرض ليوناردو دافينشي الذي يقام ولأول مرة على مستوى الشرق الاوسط في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) من 14 وحتى 30 مارس، وأتاح لها التعرف على مخطوطات أصلية ونادرة لهذا العالم والفنان الشهير صاحب لوحة "الموناليزا".

Advertisements

وبدورها قالت أسماء عمر، إن موسم الشرقية جاء في وقته لان الجمهور محتاج فعلاً لمثل هذه الفعاليات النوعية، مشيرةً إلى حفل نصير شمة والذي يٌعد أفضل عازف عود في العالم كان في قمة الابهار والرقي، وهو ما يفسر التفاعل الجماهيري الكبير الذي صاحب الحفل بمركز (إثراء) يوم السبت الماضي إلى جانب التنظيم الرائع الذي شهده الحفل والذي أسفر عنه خروج الجمهور مستمتع ومبتهج.

ومن جانبه عبر فهد سعيد، عن سعادته وإعجابه الشديد بفعالية "عرض ثلاثي الابعاد" الذي يقام لأول مرة بهذا الزخم، مما أدى الى تفاعل الجمهور مع العرض بصورة رائعة من خلال التصوير وتوثيق اللحظات الجميلة التي ازدانت بها برج المياه بكورنيش الخبر، بطريقة رائعة ومفعمة بالإبداع.

كما تزينت سماء الخبر والدمام بالألعاب النارية التي أضاءت ليلها بلوحة فنية فائقة الجمال وبأشكالها الرائعة وألوانها الزاهية، وشكلت مصدر جذب لآلاف الزوار من داخل المنطقة وخارجها للاستمتاع بهذه العروض وتصويرها ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء للاستمتاع بفعاليات "موسم الشرقية".

يذكر أن "موسم الشرقية" يقدم أكثر من 100 فعالية متميّزة ومتنوعة تم اختيارها بدقة وعناية فائقة لتناسب كافة شرائح المجتمع، وتتضمن فعاليات ثقافية، وبرامج تعليمية وترفيهية، وسباقات رياضية، وحفلات موسيقية، ومهرجان أفلام سينمائية سعودية، وفعاليات تراثية وفلكلورية متنوعة لتنشيط السياحة الداخلية وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.