شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات: التأمين الصحي شرط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الجوازات أنه لن يكون بمقدور الزائرين الموجودين في المملكة تمديد تأشيرة الزيارة دون أن يكون لديهم وثائق تأمين صحي سارية المفعول، وأن عليهم تجديد وثائق التأمين الصحي الخاصة بهم قبل تاريخ انتهائها.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن شرط توفر وثيقة التأمين الصحي للزائرين استثنى تأشيرات حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وتأشيرات الدبلوماسيين والزائرين للممثليات والبعثات الدبلوماسية وضيوف المملكة الرسميين ، مشيرة إلى أنه في وقت التمديد لتأشيرة الزيارة العائلية يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، وأن لا يكون مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، وأن لا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا كحد أقصى من تاريخ الدخول للمملكة، علماً أنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.
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