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عبور 20 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة إلى اليمن

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شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 20 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة إلى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 11 شاحنة كبيرة تحمل 224 طنًا و534 كيلو غرامًا، منها 174 طنًا و534 كيلو غرامًا موادًا طبية و50 طنًا تشتمل على 6250 كرتونًا من التمور ، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة عدن.

كما عبرت المنفذ اليوم، 5 شاحنات كبيرة أخرى تحمل 97 طنًا و 850 كيلو غرامًا منها 47 طنًا و 850 كيلو غرامًا موادًا طبية و 50 طنًا تشتمل على 6250 كرتونًا من التمور، تستهدف محافظة تعز.

وأيضا 4 شاحنات كبيرة تحمل 83 طنًا و 150 كيلو غرامًا، منها 33 طنًا و 150 كيلو غرامًا موادًا طبية و 50 طنًا تشتمل على 6250 كرتونًا من التمور، تستهدف محافظة حضرموت.


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