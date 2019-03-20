شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 20 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة إلى اليمن والان نبدء بالتفاصيل
كما عبرت المنفذ اليوم، 5 شاحنات كبيرة أخرى تحمل 97 طنًا و 850 كيلو غرامًا منها 47 طنًا و 850 كيلو غرامًا موادًا طبية و 50 طنًا تشتمل على 6250 كرتونًا من التمور، تستهدف محافظة تعز.
وأيضا 4 شاحنات كبيرة تحمل 83 طنًا و 150 كيلو غرامًا، منها 33 طنًا و 150 كيلو غرامًا موادًا طبية و 50 طنًا تشتمل على 6250 كرتونًا من التمور، تستهدف محافظة حضرموت.
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