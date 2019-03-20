شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطلع الجهات الحكومية على وثائق "ديوان المراقبة" ؟ والان نبدء بالتفاصيل

يعتزم ديوان المراقبة العامة إطلاق خدمة جديدة للجهات المشمولة برقابته تمكن تلك الجهات من الاستفادة من محتوى نظام فهرسة الاحكام بالديوان.

وأوضح المتحدث الرسمي للديوان سعيد بن سعد القحطاني أنه رغبة من الديوان في إتاحة الفرصة لجميع الجهات المشمولة برقابته وتقديم الدعم وتعزيز سبل التعاون القائم بين الديوان وتلك الجهات، وفي ضوء الطلب المتكرر من تلك الجهات نشأت فكرة إنشاء "منصة وثيقة"، لتكون مرجعاً غنياً بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها العاملون في الجهات الحكومية المشمولة بالرقابة، التي اعتمدها الديوان بعد موافقة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

وأضاف القحطاني أن رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وجه بتشكيل فريق عمل دائم، يضم عدداً من المختصين لأغراض إطلاق "منصة وثيقة"، والتأكد من استيفاء الوثائق التي يتم بثها على المنصة في ضوء الضوابط المقررة لها ،مع متابعة ما يستجد مستقبلاً واعتماد ما ينشر منها على المنصة.