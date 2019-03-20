شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطلع الجهات الحكومية على وثائق "ديوان المراقبة" ؟ والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للديوان سعيد بن سعد القحطاني أنه رغبة من الديوان في إتاحة الفرصة لجميع الجهات المشمولة برقابته وتقديم الدعم وتعزيز سبل التعاون القائم بين الديوان وتلك الجهات، وفي ضوء الطلب المتكرر من تلك الجهات نشأت فكرة إنشاء "منصة وثيقة"، لتكون مرجعاً غنياً بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها العاملون في الجهات الحكومية المشمولة بالرقابة، التي اعتمدها الديوان بعد موافقة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وأضاف القحطاني أن رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وجه بتشكيل فريق عمل دائم، يضم عدداً من المختصين لأغراض إطلاق "منصة وثيقة"، والتأكد من استيفاء الوثائق التي يتم بثها على المنصة في ضوء الضوابط المقررة لها ،مع متابعة ما يستجد مستقبلاً واعتماد ما ينشر منها على المنصة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تطلع الجهات الحكومية على وثائق "ديوان المراقبة" ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.