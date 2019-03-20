- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم حقوق الإنسان بعسير وأدبي أبها يحتفلان باليوم العالمي للمرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقوق الإنسان بعسير وأدبي أبها يحتفلان باليوم العالمي للمرأة
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
أقامت هيئة حقوق الإنسان في عسير وبمشاركة النادي الأدبي بأبها، اليوم الأربعاء، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وسط حضور نسائي لمختلف الفئات العمرية إلى جانب عدد من الجهات الحكومية.
وشهد الاحتفال تقديم أوراق عمل حول التعليم والمرأة قدمتها الدكتورة حليمة السعيدي من جامعة الملك خالد بأبها، فيما تم تسليط الضوء على أجندة الحماية السعودية للمرأة والتي تطرقت لها مشرفة الأقسام النسائية بوحدة الحماية مهرة القحطاني وحول دور المرأة في الإعلام تحدثت الإعلامية سامية البريدي.
وافتتح الحفل بكلمة ترحيبية لرئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد آل مريع كجهة مشاركة في الاحتفاء، حيث بين دور النادي في دعم المرأة على جميع الأصعدة.
وخُتم البرنامج بتكريم جميع الجهات المشاركة بأوراق العمل وللجهة المستضيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان بعسير وأدبي أبها يحتفلان باليوم العالمي للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.