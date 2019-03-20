50 ورقة بحثية في مؤتمر الرياض الدولي للأرشفة

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - رائد عيد - الرياض

تنطلق أعمال المؤتمر الدولي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، يوم الأحد المقبل، بمدينة الرياض، تحت عنوان دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية، فيما سيفتتح المؤتمر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

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وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء قال مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات د. فيصل التميمي: إن المؤتمر الدولي القادم هو أول مؤتمر دولي للمركز، وسيشارك فيه أكثر من خمسين ورقة بحثية وورش عمل ستكون موجهة للمختصين في مجال الأرشفة.

وتابع أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات العلمية في مجال الأرشفة، موضحًا أن من الأهداف تعزيز دور الأرشيفات في خدمة البناء المعرفي واستثمار المعلومات، ويهدف إلى قيادات الأرشيفات داخل المملكة وخارجها.

ويشارك في المؤتمر الدولي عدة متحدثين، أبرزهم المشرف العام على المركز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، فيما سيشارك مدير عام الأرشيف في دولة الإمارات الدكتور عبدالله الريسي ونائب رئيس الأرشيف الوطني الأمريكي دييرا ستديل وول.