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صور.. مراسم تشييع جثامين ضحايا مذبحة المسجدين في نيوزيلندا
متابعات الخليج 365 - متابعة
وسط حراسة أمنية مشددة.. شارك مئات الأشخاص الأربعاء في تشييع جثماني اثنين من ضحايا اعتداء كرايستشيرش الذي استهدف مسجدين الجمعة وأودى بحياة 50 شخصًا.
وحمل المشيعون جثماني الضحيتين في نعشين مفتوحين، وهما لأب وابنه، بعد صلاة الجنازة عليهما، وتوجهوا إلى مقبرة ميموريال بارك في كرايستشيرش.
وأفادت الشرطة بأنه جرى التعرف على هوية 21 ضحية حتى ليل الثلاثاء، وبأنه سيجري الإفراج عن الجثامين للدفن.
من جانبها، طالبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن بسن قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح ستتحقق العدالة لأسر الضحايا، داعيةً إلى حملة عالمية لاجتثاث أفكار اليمين المتطرف العنصرية.
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