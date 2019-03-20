150 ألف ريال غرامة وسحب ترخيص مكتبي شير تايم في جدة

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - جدة

ضبط فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة جدة، بالتعاون مع مكتب العمل في المحافظة مؤخرًا منفذيْن تسويقييْن لنشاط “المشاركة بالوقت”، يعملان من دون ترخيص ساري الصلاحية.

وحررت محضرين لاستدعاء مسؤوليها وإغلاق المكتبين وتغريمهما مبلغ 150 ألف ريال، وذلك ضمن جولاتها على كافة القطاعات التي تقع تحت مسؤولية الهيئة المحافظة.

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وحذّر المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة، محمد العمري، من التعامل مع بعض ‏المسوقين لبرامج التايم شير، سواء عبر مكاتب السفر والسياحية أو أولئك المنتشرين في الأسواق الذين يوهمون المواطنين والمقيمين بعروض غير حقيقية ويروّجون لليالٍ مجانية دولية، بغرض استغلال راغبي السفر.

وأكد العمري أن الهيئة تقوم بحملات عبر فِرَق متخصصة من خلال جولات تفتيشية ورقابية بشكل ‏مستمر؛ وذلك للحد من الممارسات التسويقية الفردية والمكاتب غير النظامية، وتطبيق ‏العقوبات النظامية التي تصل لإغلاق المنشآت المخالفة وتغريمها حسب النظام، مشيرًا إلى أنه تم خلال الربع الحالي من هذا العام الرفع بـ114 محضرًا للجنة العقوبات وإغلاق 3 منشآت أخرى مخالفة، كما تم ضبط 15 مخالفة متنوعة لكافة الأنشطة السياحية، إضافة إلى أنه تم إلغاء ترخيصين الأول لوحدة سكنية والآخر لوكالة سفر وسياحة. ‏

وشدد العمري على الجميع، بالإبلاغ عن أي عروض تُقَدّم لهم عن طريق مكاتب غير ‏نظامية؛ لتتمكن الهيئة من التعامل مع مقدّمي هذه العروض، واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحقهم، عن ‏طريق الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم 19988، أو من طريق ‏زيارة أحد فروع الهيئة لأي من مناطق المملكة، مع تقديم الإثباتات الخاصة ‏بالشكوى، أو من طريق الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني.