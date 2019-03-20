في اليوم العالمي للسعادة .. من هم أسعد شعوب الأرض؟

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

السعادة لا تقتصر على أن تحصل على ما يسعدك فحسب، بل ربما تشعر بها حين تقوم بإسعاد شخص آخر، فللسعادة أوجه متعددة.

وتحتفل العديد من الدول في يوم 20 مارس من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، وبالرغم من أنه مناسبة حديثة إلا أنها لاقت استجابة واسعة من معظم دول العالم.

وعبر موقع تويتر تصدر وسم اليوم العالمي للسعادة الترند السعودي واحتشد بآلاف التغريدات التي حاولت تفسير السعادة أو تحديد الأسباب التي تقود إليها فيما شارك البعض صورًا ورمزيات لمظاهر السعادة.

فكرة اليوم العالمي للسعادة:

كان الفيلسوف والمستشار الخاص للأمم المتحدة جايمي ليان أول من طرح فكرة تحديد يوم عالمي للسعادة؛ لإلهام الناس جميعًا حول العالم للاحتفال بالسعادة في يوم مخصص لها، وتعزيز حركة السعادة العالمية.

ففي عام 2011، طرح ليان فكرة تحديد يوم عالمي جديد يتم الاحتفال به عالميًّا لكبار مسؤولي الأمم المتحدة، لدعوة الناس لتذكر الأسباب التي تجعلهم سعيدين، ليكون يومًا للسعادة حول العالم.

وقام ليان بحملة ناجحة لتوحيد تحالف عالمي يضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وحصل على موافقة الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بان كي مون، لدعم مفهوم إنشاء يوم تقويمي رسمي جديد للأمم المتحدة معروف باليوم الدولي للسعادة.

واختار جايمي ليان تاريخ 20 مارس على اعتباره يوافق يوم الاعتدال الربيعي، وهي ظاهرة عالمية تحدث حول العالم في الوقت نفسه، وبذلك سيشعر العالم حول العالم جميعهم بالشعور نفسه في نفس الوقت، ويحدث الاعتدال في اللحظة التي تمر فيها خط الاستواء للأرض من خلال مركز قرص الشمس، ويمثل نقطة النهاية في نصف الكرة الشمالي والنقطة الخريفية في نصف الكرة الجنوبي.

تقرير السعادة العالمي:

وبحسب تقرير السعادة العالمي هناك 10 دول غالبًا ما تتصدر قائمة الدول التي يشعر سكانها بالسعادة وهي:

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النرويج

الدنمارك

أيسلندا

سويسرا

فنلندا

هولندا

كندا

نيوزيلاندا

أستراليا

السويد

ويختلف ترتيب هذه الدول من عام لآخر على مؤشر السعادة؛ ففي عام 2017 كانت النرويج في المركز الأول، وفي عام 2018 كانت فنلندا هي الأولى.