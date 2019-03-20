ملحقية أستراليا تحتفي بالمبتعثة منى الحربي وربطها الجامعات الأسترالية مع جامعة أوكسفورد

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- حجب العصيمي

حصلت مبتعثة الدكتوراه منى غازي الحربي، على منحة بحثية من جامعة كوينزلاند الأسترالية وجامعة أوكسفورد، كانعكاس لتميزها البحثي في مجال أبحاث السرطان، والذي تطلب تعاون الجامعتين.

وأفادت المبتعثة، بأن المنحة أثمرت عن إنجازات بحثية متميزة سواء في الاطلاع على أحدث التطورات العلمية في مجال البحث وكذلك تكوين علاقات تواصل مع قيادي البحث تم ترشيحه بعضهم لجائزة نوبل لعدة مرات الأمر الذي يعتبر إضافة كبيرة لمسيرتها العلمية حيث إن هذه المنحة ستكون بداية انطلاقة جديدة لبحثها العلمي عند عودتها إلى أرض الوطن .

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وقدمت “الحربي”، شكرها للوطن على الدعم اللامحدود في شتى المجالات لتسهيل رحلتها العلمية والبحثية حيث أشادت ببرنامج الابتعاث الذي يهدف إلى تنمية الوطن بطاقات شبابية واعدة.

يذكر أنه تم الاحتفاء وتكريم المبتعثة منى الحربي، من قبل الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي، خلال الحفل الطلابي الذي نظمه نادي طلبة برزبن، حيث أشار الملحق إلى تواتر إنجازات المبتعثات، واصفًا هذا التتويج بأنه يعكس قدرات المرأة السعودية وإنجازاتها محليًا وعالميًا إضافةً إلى ولائها وحرصها دفع عجلة التطوير والازدهار في الوطن.