طريقة الاعتراض على حركة النقل الخارجي عبر رابط موقع نظام نور

وزارة التعليم السعودي أتاحت الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي لجميع المعلمين والمعلمات الذين تم صدور أسماءهم في الحركة الأخيرة للتنقلات وذلك عن طريق نظام نور يمكن رفع تظلم علي نتائج النقل الخارجي برقم الهوية فقط، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاعتراض على حركة النقل الخارجي لكي نسهل الأمر علي جميع شاغلي الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية فرجاء تابعونا.

وزارة التعليم السعودي كانت قد قامت بالإعلان عن نتائج الحركة الخارجية للنقل لهذا العام، وأوضحت نسبة القبول للنقل والتي بلغت بنحو 20 في المائة، فقامت الوزارة بتعميم النتائج بجميع الإدارات التعليمية بعموم الأراضي السعودية من اجل معرفة نتيجة الحركة من قبل المتقدمين والمتقدمات.

طريقة الاعتراض على حركة النقل الخارجي

عقب الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي يقوم المستعلم بالدخول علي حسابه الشخصي علي موقع نظام نور المركزي من ثم يقوم بالدخول علي قسم طلب التظلم من ثم يقوم بالنقر عليه من اجل أن تظهر له شاشة تحتوي علي جميع بياناته الخاصة به، بعدها ستظهر له أيقونة تقديم تظلم في نهاية الصفحة نقوم بالضغط عليها من ثم نقوم بتعديل بيانات النقل الخارجي لهذا العام من ثم نقوم بإرسال الطلب للدراسة وهنا ستقوم الوزارة بفحص جميع الطلبات ومن ثم ستقوم بالرد بالموافقة أو الرفض، وفي حالة الموافقة يلزم عليك الضغط على أيقونة حفظ الصفحة وطباعتها من اجل الحصول علي نسخة للتقديمها للموظف المختص بالإدارة، وختاما بعد الاستعلام عن اعتراض حركة النقل الخارجي يجب علي صاحب طلب التظلم مراجعة جميع بيانات والتأكد من صحتها.