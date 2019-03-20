الاستعلام عن شكوى في وزارة العمل عبر بوابة مكتب العمل السعودي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، توفر للمواطنين والمغتربين خدمة الاستعلام عن شكوى في وزارة العمل عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، وذلك من اجل متابعة حركة سير طلبات الشكاوى المقدمة الي الوزارة بشكل الكتروني، فالكثير من المقيمين والوافدين يتقدمون بشكوي إلي صاحب العمل من اجل عدم حصلوهم علي المرتبات الخاصة بهم، وعلي الجانب الاخر يتقدم أيضا أصحاب الأعمال من المستثمرين تقديم شكوى لوزارة العمل السعودية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة استفسار عن شكوى في وزارة العمل بأسفل هذه التدوينة فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن شكوى في وزارة العمل

يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لمكتب العمل من اجل الاستعلام عن شكوى وزارة العمل من خلال شبكة الأنترنت حيث يمكن التواصل الفوري مع المكتب من اجل متابعة الطلب في أي وقت دون الحاجة للذهاب إلي فروع مكتب العمل المنتشرة في المحافظات، حيث يمكن الدخول على اسم بوابة مكتب العمل السعودي من خلال محرك البحث جوجل أو من خلال الرابط الالكتروني التالي الاستعلام عن شكوى في وزارة العمل، من ثم نقوم بإدخال البيانات الخاصة بك والبحث عن الخدمة التي نتحدث عنها اليوم.

بوابة مكتب العمل السعودي

كما يمكن استفسار عن شكوى في وزارة العمل من خلال الاتصال علي رقم خدمة العملاء علي الرقم التالي 19911، أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، والذي من خلال يمكن التحدث مع أحد موظفي الوزارة وسيقوم بالرد عليك مباشرة من اجل الاستعلام عن شكوى مقدمة لمكتب العمل.