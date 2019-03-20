شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير: ولي العهد وجهّنا بأن تكون القرى التراثية نابضة بالحياة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوجه دائما بأن تكون القرى التراثية بالمنطقة نابضة بالحياة. جاء ذلك خلال لقائه بأهالي قرية آل ينفع التراثية.

وقال الأمير تركي في معرض حديثه للأهالي بأنه لن يقبل من أحد أن يأتيه ويقول بأن أهالي عسير غير متعاونين مع الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية، أو إعادة الأصالة للقرى التراثية، لأنه لمس منهم جميعا التسابق في تقديم العون والمساعدة، بصفتهم شركاء في كل خطوة من شأنها السير بالمنطقة، وفي مختلف المجالات نحو الامام، بما يحقق تطلعات القيادة، التي تعمل ليل نهار من أجل تنمية الوطن، والرفاه للمواطن.

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وأوضح أمير منطقة عسير بعد زيارته لمرافق القرية، بأنه يحرص على إشراك سكان جميع القرى في المنطقة في إعادة تأهيلها، وأن الخطوات المستقبلية لإعادتها إلى أصالتها بما يتناسب مع رؤية 2030 ستكون بموافقتهم والتشاور معهم.

وأشار الأمير تركي بن طلال وهو يتحدث من داخل مجلس شعبي في القرية بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالجوانب التراثية، إلى أنه من خطط المستقبلية للقرى التراثية، إعادتها للأصالة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي ستحقق قفزات نوعية في مختلف المجالات، وتلبي حاجات المواطن الضرورية. لافتا إلى أن منطقة عسير تمتلك المقومات، التي تجعلها وجهة للزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها.

من جانبهم عبر أهالي قرية آل ينفع عن شكرهم للأمير تركي بن طلال على زيارته للقرية وتدشينه لمشروعها التراثي. وقالوا بأن دعم القيادة وجهود أمير منطقة عسير الموفقة ستجعل من عسير درة في جبين الوطن. وأبدوا استعدادهم التام بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل إعادة تأهيل القرية، وتحويلها إلى منطقة جذب للزوار. وقالوا بأن ما يبذله الأمير تركي بن طلال من جهود لإحياء القرى التراثية بمختلف أرجاء منطقة عسير كان محل ارتياح الجميع.