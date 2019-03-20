شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف: «المدنية» واكبت التقنية الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

شدد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز, على أهمية الدور الذي تؤديه إدارات الأحوال المدنية في المنطقة, ومواكبتها للتقنية الحديثة، من خلال إدخال أحدث الأجهزة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية، والتوسع في إفتتاح المزيد من أقسام النساء.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالامارة اليوم (الأربعاء) ، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود، ومدراء العموم بإدارات الأحوال المدنية بالمملكة.

من جانبه أكد اللواء الجلعود, المضي في تطوير أنظمة وآليات العمل في إدارات الأحوال المدنية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين عن بعد، وتحسين جودة الخدمات المتوفرة حالياً عبر تيسير الإجراءات تماشياً مع رؤية 2030.

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من جهة ثانية تسلم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز, التقرير السنوي عن إنجازات الدفاع المدني خلال العام 2018 تضمن جهود المديرية والإدارات التابعة لها والحالات التي تمت مباشرتها، وأبرز اعمالها التوعوية، كما تسلم خلال استقباله في مكتبه بالامارة اليوم (الأربعاء)، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني التقرير الخاص بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والأنشطة والبرامج التي تمت في المنطقة.

وقدم اللواء القريني, إيجازاَ عن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة.

من جهة اخرى استعرض أمير منطقة الجوف, أنشطة جمعية البر الخيرية والخطط المستقبلية لها، الهادفة للتوسع في الأعمال الخيرية والتطوعية والتركيز عليها، وبرامجها الرامية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وتقديم خدمات متنوعة ومتميزة للمستفيدين من الجمعية، كما أطلع على جهود الجمعية في لتنمية مواردها من خلال استثماراتها ومشاريعها القائمة حالياً.

وأشاد خلال استقباله في مكتبه بالامارة ، رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمنطقة الجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي وأعضاء المجلس, بدور جمعيات البر في تقديم خدمات نوعية لمستفيديها، والتوسع في أعمالها الخيرية من خلال الشراكات المجتمعية والمبادرات المتنوعه، والعمل على تنوع وتنمية مواردها.