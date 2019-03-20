شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المياه: الاستهلاك بالمملكة في قائمة الأعلى عالميا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دعا الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي المستهلكين الى التفاعل مع البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه (قطرة)؛ أحد برامج مبادرات التحول الوطني المعني بتنفيذها قطاع المياه وفق أهداف رؤية 2030. وقال إن اطلاق البرنامج يأتي في ظل احتلال المملكة مرتبة متقدمة على مستوى العالم في استهلاك الفرد للمياه. مضيفا بأن متوسط استهلاك الفرد من المياه في المملكة يبلغ 263 لترًا يوميًا، و نعمل جاهدين من خلال برنامج قطرة في وصول الاستهلاك إلى 200 لتر بحلول عام 2020، و خفضه إلى 150 لترًا في عام 2030؛ عبر حزمة من البرامج التوعوية والتوجيهية. مبينًا اعتماد بطاقة كفاءة ترشيد الاستهلاك من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه من خلال المنتجات وتوجيه الموردين للأدوات المرشدة والالتزام بتوفير الأدوات المعتمدة في السوق المحلي وإيقاف الأدوات غير المرشدة.

وأكد الموكلي أن برنامج (قطرة) سيسهم في الحد من الاستخدام غير الأمثل للمياه، ونشر الوعي بأهمية ترشيدها، وضرورة تغيير سلوكيات استخداماتها، مؤكدًا أن البرنامج سيكون له أثر فعّال في إحداث التأثير الإيجابي بخفض معدلات الاستهلاك، ورفع الوعي المائي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، والاستثمار الأمثل عبر ترشيد استهلاكها والمحافظة عليها.

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وأوضح أن «قطرة» يعد برنامجًا وطنيًا يجب على جميع أفراد المجتمع ومؤسساته وقطاعاته سواء الحكومية أو الخاصة التفاعل معه من خلال الحفاظ على المياه، فضلًا عن ضرورة تغيير السلوك ورفع الوعي المائي.

وأشار إلى شركة المياه الوطنية ممثلة بالبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه في المملكة «قطرة» نجح في توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الخاصة من أجل البدء في تطبيقه للحد من تسربات المياه في المنازل، وخفض استهلاكها العالي في المباني سواء لدى الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة، معتبرًا أن التسربات داخل المباني أحد أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، موضحًا أنه يمكن معرفة التسربات من خلال عدة إجراءات يمكن أن ينفذها العميل بنفسه، أو اللجوء إلى شركات متخصصة في كشف التسربات للتقليل من الهدر.

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