شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم حائل» يعتمد الدوام الصيفي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عواد الطواله (حائل)
اعتمدت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل نظام الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام للبنين والبنات في المنطقة اعتبارا من يوم الاحد الموافق17/7/1440هـ ويكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6.45 صباحاً، في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً في مدارس البنات.
في حين أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7 صباحاً، بينما تبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:15 صباحاً في مدارس البنين جاء ذلك عبر تغريده في موقع الادارة العامة للتعليم الرسمي في «تويتر».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.