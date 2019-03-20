شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم حائل» يعتمد الدوام الصيفي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عواد الطواله (حائل)

اعتمدت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل نظام الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام للبنين والبنات في المنطقة اعتبارا من يوم الاحد الموافق17/7/1440هـ ويكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6.45 صباحاً، في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً في مدارس البنات.

في حين أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7 صباحاً، بينما تبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:15 صباحاً في مدارس البنين جاء ذلك عبر تغريده في موقع الادارة العامة للتعليم الرسمي في «تويتر».