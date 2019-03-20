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إعفاء «التعليم» من دفع رسوم استخدام منشآت هيئة الرياضة

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جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

أعفت الهيئة العامة للرياضة وزارة التعليم من دفع رسوم مالية جراء استخدام المنشآت التابعة للهيئة. وبين نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي في تعميم أطلعت عليه "الخليج 365"، أنه بناء على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية ، بهدف التعاون لكل ما من شأنه تطوير وتحسين مخرجات الرياضة المدرسية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الرياضة المدرسية، وحيث يرغب الطرفان في تنفيذ المشاريع والبرامج الرياضية المشتركة، بما يعود بالنفع على الشباب فقد تم استثناء الوزارة من دفع أية رسوم مالية للاستفادة من المنشآت الرياضية، على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهة الممثلة للهيئة قبل وقت كاف من تنفيذ أي نشاط.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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