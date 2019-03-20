شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء «التعليم» من دفع رسوم استخدام منشآت هيئة الرياضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al- أعفت الهيئة العامة للرياضة وزارة التعليم من دفع رسوم مالية جراء استخدام المنشآت الرياضية التابعة للهيئة. وبين نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي في تعميم أطلعت عليه "الخليج 365"، أنه بناء على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، بهدف التعاون لكل ما من شأنه تطوير وتحسين مخرجات الرياضة المدرسية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الرياضة المدرسية، وحيث يرغب الطرفان في تنفيذ المشاريع والبرامج الرياضية المشتركة، بما يعود بالنفع على الشباب فقد تم استثناء الوزارة من دفع أية رسوم مالية للاستفادة من المنشآت الرياضية، على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهة الممثلة للهيئة قبل وقت كاف من تنفيذ أي نشاط.



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