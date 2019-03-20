شكرا لقرائتكم خبر عن 22 شاحنة إغاثية من «سلمان للإغاثة» تعبر الوديعة باتجاه الضالع وعدن وتعز وحضرموت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منفذ الوديعة)عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم (الأربعاء) 11 شاحنة كبيرة تحمل 224 طناً و534 كيلوغراماً، منها 174 طناً و534 كيلوغراماً مواد طبية، و50 طناً تشتمل على 6250 كرتوناً من التمور، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة عدن.
كما عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، 5 شاحنات كبيرة تحمل 97 طناً و850 كيلوغراماً، منها 47 طناً و850 كيلوغراماً مواد طبية، و50 طناً تشتمل على 6250 كرتوناً من التمور، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة تعز.
وعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، 4 شاحنات كبيرة تحمل 83 طناً و150 كيلوغراماً، منها 33 طناً و150 كيلوغراماً مواد طبية، و50 طناً تشتمل على 6250 كرتوناً من التمور، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة حضرموت.
وقد عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، شاحنتان إغاثيتان تحملان 50 طناً من المواد الغذائية، تشتمل على 6250 كرتوناً من التمور، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة الضالع.
وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.
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