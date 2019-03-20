شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات: التأمين الصحي إلزامي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت المديرية العامة للجوازات تطبيق إلزامية توفير التأمين الصحي عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً عبر منصة «أبشر» (أفراد، أعمال)، حيث تم استكمال جميع المتطلبات الإلكترونية الفنية لربط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين الموجودين في المملكة العربية السعودية ، الذين صدرت لهم تأشيرة الزيارة من قبل وزارة الخارجية بموجب وثيقة التأمين الصحي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ومركز المعلومات الوطني.

وأكدت الجوازات، أن متطلب التأمين الصحي إلزامي عند طلب تمديد التأشيرة لكافة الزائرين الذين صدرت لهم تأشيرة الزيارة العائلية من قبل وزارة الخارجية بموجب وثيقة التأمين الصحي، ولن يكون بمقدور الزائرين الموجودين في المملكة تمديد تأشيرة الزيارة دون أن يكون لديهم وثائق تأمين صحي سارية المفعول، وأن عليهم تجديد وثائق التأمين الصحي الخاصة بهم قبل تاريخ انتهائها.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن شرط توفر وثيقة التأمين الصحي للزائرين استثنى تأشيرات حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وتأشيرات الدبلوماسيين والزائرين للممثليات والبعثات الدبلوماسية وضيوف المملكة الرسميين، وأشارت الجوازات إلى أنه في وقت التمديد لتأشيرة الزيارة العائلية يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة (7) أيام أو أقل، وأن لا يكون مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، وأن لا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوماً كحد أقصى من تاريخ الدخول للمملكة، علماً أنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.​