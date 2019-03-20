شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة تدهس طالبة.. ووالدها لـ«الخليج 365»: حالتها غير جيّدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (تثليث)

أصيبت طالبة في مدرسة الحمضة الابتدائية التابعة لمكتب التعليم في محافظة تثليث، أمس (الثلاثاء)، بكسور متعددة في منطقة الحوض، وذلك بعد تعرضها لحادثة دهس من قبل الحافلة التي كانت تقلها في الحي الذي تسكنه.

وأوضح المتحدث باسم تعليم بيشة ناجي السبيعي، أنه تمت مباشرة الحالة وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة، وتلقت العناية الطبية اللازمة.

وقد تابع مدير تعليم بيشة ومدير خدمات الطلاب الحالة الصحية للطالبة، كما تابع مدير الخدمات للمستشفى حالة الطالبة الصحية، وزار مدير التعليم الطالبة صباح اليوم (الأربعاء)، يرافقه عدد من المسؤولين بتعليم بيشة.

وتواصلت "الخليج 365" مع ولي أمر الطالبة، الذي أوضح أنه في طور إنهاء بعض الإجراءات من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي لابنته غير جيد. ووعد بكشف تفاصيل الحادثة في وقت لاحق.