شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «الشورى» يعقد لقاءً مفتوحاً مع منسوبي «جامعة الجوف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

التقى مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري وفداً من مجلس الشورى بمكتبه في المدينة الجامعية بالجوف، حيث رحب بزيارتهم، مثمناً للمجلس اهتمامه وحرصه على زيارة الجامعة والاطلاع على إسهاماتها في خدمة الوطن وتحقيق أهداف القيادة وترجمة الدعم الكبير الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

ودار حديث عن جوانب عدة تتعلق بمسيرة الجامعة الإنشائية والأكاديمية والعلمية، وتم طرح العديد من الأفكار الاستثمارية المتعلقة بموقع الجامعة على الطريق الدولي وإمكان استثمار بعض المشاريع فيها كالمستشفى الجامعي وغيره.

واطلع الوفد الزائر من مجلس الشورى على مجسم المدينة الجامعية من خلال شرح قدمه مدير إدارة المشاريع المهندس عثمان السبيلة، وشاهد عرضاً مرئياً عن منجزات الجامعة ومسيرتها وما حققته على كافة المستويات.

ثم عقد الوفد لقاءً مفتوحاً في قاعة المؤتمرات بالجامعة، بحضور مدير الجامعة، بدأ بعرض عن دور واختصاصات الشورى قدمه عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي تناول خلالها قصة تأسيس المجلس إبان عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، ومراحل تطوره وأعماله منذ ذلك الحين حتى دورته السابعة الحالية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وماهية الأساس الذي اعتمد عليه تأسيس المجلس، وهي الآية الكريمة حيث قال تعالى: (وأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ).

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بعد ذلك استُعرضت أهداف المجلس وهيكلته التنظيمية، ثم طبيعة لجان المجلس المتعددة واختصاصاتها وأدوارها، فيما جاء العرض الأبرز متناولاً اختصاصات مجلس الشورى لجهة الدور التشريعي والرقابي والبرلماني، وآلية عمل المجلس من خلال هذه الأدوار الثلاثة، حيث وُضحت نشاطات كل دور بالتفصيل، تلا ذلك عرض إحصاءات عامة عن المجلس، لجهة عدد الدورات والجلسات والمواضيع والقرارات.

وخلال ذلك عُرضت نماذج عن قرارات المجلس في مجال الإسكان والبطالة والفقر وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والتعليم والصحة والأسرة والشباب وقطاع النقل وقطاع الخدمات البلدية والكهرباء والطاقة والصناعة، وكذلك قطاع التجارة.

وأوضح اللقاء جوانب من علاقة المجلس بالمجتمع، التي ترتكز على مد وبناء جسور الشراكة والتواصل بين الطرفين، حيث يستقبل المجلس آراء المواطنين وأفكارهم عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية، وإتاحة زيارة مقر المجلس لكافة المواطنين وحضور جلساته العامة، وعرض هذه الجلسات عبر القناة السعودية التلفزيونية في نهاية كل أسبوع.

وفي الخلاصة تناول العرض أهمية ارتكاز عمل المجلس على القواعد والآليات لقيامه بدوره التشريعي والرقابي، وكيفية إصدار المجلس قراراته وطبيعة الدورة النظامية الدقيقة، التي تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات، وماهية النقلة النوعية في أدائه وتوسيع صلاحياته، والثقة التي يحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واختتم اللقاء بالإجابة على تساؤلات ومداخلات الحضور، ثم تبادل الهدايا التذكارية.