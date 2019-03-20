ريما أول سعودية تنافس في رياضة السيارات

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من جانبها قالت الجفالي: «أنا سعيدة للانضمام إلى فريق Double R Racing، وهو فريق حاصل على بطولات وله تاريخ عظيم، ولأنني أنافس في سباق F4
البريطاني حيث بدأ العديد من السائقين المميزين استعدادهم للمشاركة لذلك ستكون المنافسة صعبة جدا، لكنني مستعدة للتحدي».
يذكر أن ريما الجفالي انضمت إلى سيباستيان ألفاريز، ولويس فوستر، في تشكيلة فريق مكون من 3 سيارات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.