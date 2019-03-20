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ريما أول سعودية تنافس في رياضة السيارات

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دبي - بواسطة محمد فارس ستكون المتسابقة ريما الجفالي، أول سعودية تنافس في السيارات بعد 4 أشهر فقط من منح المرأة حق القيادة إذ ستظهر في بطولة F4 البريطانية المعتمدة من FIA التي تدعمها شركة فورد، وستكون انطلاقتها على حلبة (براندز هاتش إندي) البريطانية في أبريل القادم، برفقة الفائزين ببطولة 2018، وكانت أولى خطوات ريما في عالم السيارات في أكتوبر الماضي في مرسى ياس بأبوظبي حيث حققت المركز الثاني في ظهورها الأول، وبعد فوزها بسباقها الأول في ديسمبر، اتخذت جفالي قرارا بالانتقال إلى السباق بمقعد واحد وأول مرة في تحدي MRF حيث خاضت الجولة الأخيرة من البطولة في وقت سابق من هذا العام في شيناي بالهند، إلى جانب استمرار مشاركتها في كأس TRD 86، إذ تقود حاليا الفئة الفضية وتحتل المرتبة الثالثة بالتصنيف العام.

من جانبها قالت الجفالي: «أنا سعيدة للانضمام إلى فريق Double R Racing، وهو فريق حاصل على بطولات وله تاريخ عظيم، ولأنني أنافس في سباق F4

البريطاني حيث بدأ العديد من السائقين المميزين استعدادهم للمشاركة لذلك ستكون المنافسة صعبة جدا، لكنني مستعدة للتحدي».

يذكر أن ريما الجفالي انضمت إلى سيباستيان ألفاريز، ولويس فوستر، في تشكيلة فريق مكون من 3 سيارات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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