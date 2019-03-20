"يكفيك شرها" .. حملة للتوعية بكيفية التعامل مع الحوادث المرورية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أنهت حملة "يكفيك شرها" فعالياتها، أمس، حيث استمرت (4) أيام في ساحة البجيري، ونظّمتها عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والجمعية الخيرية لرعاية المرضى "عناية"، ممثلة في إدارة التطوع وبمشاركة القوات الخاصة لأمن الطرق، والجمعية السعودية للعمود الفقري، وجمعية التبرع بالأعضاء، ومركز التبرع بالدم في الحرس الوطني.

والحملة عبارة عن حملة تطوعية صحية تفاعلية تهدف إلى إيصال رسالة توعوية للمجتمع عن أثر الحوادث المرورية في الفرد والمجتمع، ودور التخصصات الصحية والجراحية في التعامل معها، إضافة إلى كيفية التعامل مع بعض الحالات الطبية الطارئة، واستفاد منها أكثر من 2500 مستفيد.

وشملت الحملة عديداً من الأركان التوعوية ومن أبرزها ركن يشرح التعليمات والإرشادات في كيفية التصرف السليم في موقع الحادث، والتعامل المناسب مع المصابين، كما بيّن الركن الطرق السليمة لنقل المصابين من موقع الحادث، والتعامل الصحيح مع الحالات الطارئة بسبب الحوادث، مثل: الكسور والنزيف وإصابات الرقبة والعمود الفقري، وتخلل ذلك عرض حي لزوّار الحملة للطريقة الصحيحة في عمل الإنعاش القلبي الرئوي، كما تناول ركن القوات الخاصة بأمن الطرق، والتصرفات الخاطئة لبعض سائقي السيارات مثل استخدام الهاتف في أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان وغيرها؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى حوادث تنتج عنها إصابات خطيرة.

وأبرز ركن جراحة العظام تلك الإصابات التي من أبرزها الكسور وإصابات العمود الفقري وبيان التعامل السليم مع هذا النوع، كما عرض الركن صوراً مختلفة لأنواع الكسور وكيف تظهر تحت الأشعة السينية.

وأبانت الجمعية السعودية للعمود الفقري من خلال ركنها معلومات مهمة عن أشهر إصابات العمود الفقري وأعراضه كألم الظهر المزمن والانزلاق الغضروفي، كما تحدث الركن عن الرنين المغناطيسي كأداة تشخيصية وأبرز الأمراض التي تُشخص عن طريقها مثل: تضيق القناة العصبية الشوكية والكسور والانضغاطية وغيرها.

Advertisements

وشارك المركز السعودي لزراعة الأعضاء بركن خاص تحدث فيه عن الأعضاء القابلة للزراعة وحقوق المرضى والمتبرعين بالأعضاء، والطريقة القانونية للتبرع بالأعضاء، كما استعرض الركن الموقف الشرعي لهيئة كبار العلماء من التبرع بالأعضاء وحق التبرع في حالة الموت الدماغي.

وقدم ركن جراحة المخ والأعصاب معلومات مهمة عن دورها في علاج إصابات الحوادث وأبرز أنواعها؛ كإصابات الرأس والوجه والتصرف السليم في مثل هذه الحالات، وبيّن الركن كذلك الأنواع المختلفة لإصابات الرأس بدءاً من الإصابات المغلقة إلى الاختراق والتهشم، مبيناً الإصابات الدماغية الرضية والأعراض الخفيفة والمتوسطة والشديدة له.

ومن الأركان التي اشتملت على المتعة والفائدة الركن التفاعلي؛ حيث تضمن المحاكاة الفعلية للحوادث المرورية والمجسمات لإصابات الجمجمة والعمود الفقري، وقسم آخر يُعنى بالنزيف الداخلي والحروق، وفي نهاية الركن التفاعلي يجد الزائر محاكاة للطريقة السليمة لإخراج المصاب في أي حادث مروري، ثم تختم المحاكاة بذكرى مصوّرة يحملها الزائر معه.

وفي ركن مركز "تعزيز الصحة" تم عرض العادات الغذائية الصحيحة التي يجب أن يلتزم بها الناس بما يعزّز العادات الصحية السليمة ونبذ بعض العادات السيئة وغير الصحية لديهم.

وفي ختام الحملة شكرت عمادة شؤون الطلاب وجمعية "عناية"، الزوّار والقوات الخاصة لأمن الطرق، والجمعيات المشاركة في الحملة، على ما قدّموه من معلومات قيّمة؛ كل في مجاله.