“تحديث” أسعار العملات اليوم الأربعاء 20 مارس مقابل الجنيه المصري..سعر الدولار اليوم في...

نتابع معكم جميع التحديثات الخاصة بسعر الدولار الأمريكي، فشهد سعر الدولار تراجع كبير خلال الفترة الماضية واليوم الأربعاء 20 حالة مارس حالة من التراجع ،سعره على مستوى البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع التي شهدتها العملة الأمريكية خلال الأسبوعيين الماضيين، كما انخفضت أسعار العملات العربية فى مقدمتها الريال السعودى والدينار الكويتى، و تراجعت أسعار العملات الأجنبية، خاصة سعر الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى.

ومن خلال تلك المقالة وعرب موقعنا”عرب نيوز” سوف نعرض جميع اسعار تعاملات معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، طبقاً لآخر التحديثات، وطبقاً آخر تحديثات كثير من البنوك، جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم الأربعاء، كالاتي :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.23 جنيه للشراء .

17.35 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك مصر

17.25 جنيه للشراء .

17.35 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.25 جنيه للشراء .

17.35 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.25 جنيه للشراء .

17.35 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.24 جنيه للشراء .

17.34 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.23جنيه للشراء .

Advertisements

17.33جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.25 جنيه للشراء .

17.35 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى

17.25 جنيه للشراء .

17.35 جنيه للبيع .

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تعاملات البنك الأهلى، فقد سجل 19.57 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

تراجع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، ووفقاً لآخر تعاملات البنك الأهلى الآن، فقد سجل سعر الريال 4.6 جنيه للشراء، و 4.63 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى ، فقد سجل 22.86 جنيه للشراء، و 23.04 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، ووفقاً للتعاملات في للبنك الأهلى المصرى، فقد سجل 56.82 جنيه للشراء 57.17 جنيه للبيع .