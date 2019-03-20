، "الفيصل" يرعى الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة⁩ بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يرعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة⁩ الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة، ⁩الذي تنظمه وتشرف عليه اللجنة البارالمبية السعودية في محافظة ⁧جدة⁩ خلال الفترة من 24 حتى 29 مارس الجاري، ويشمل 3 ألعاب هي: (كرة الهدف - كرة الطاولة - كرة الطائرة جلوس) بمشاركة 12 دولة.

وقدم رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن باسمه ونيابة عن منسوبي اللجنة الشكر والتقدير لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على رعايته لهذا الملتقى، وذلك في إطار دعمه واهتمامه ومتابعته لبرامج وأنشطة البارالمبية السعودية، مؤكداً أن هذه الرعاية ستعطي الملتقى بعداً ووهجاً أكبر.

وأشار "المقيرن" إلى أن الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة⁩ سيشارك به 150 لاعباً يمثلون 12 دولة؛ هي: السعودية "المستضيف" والمغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن وفلسطين والبحرين والإمارات والعراق وغامبيا والبوسنة والهرسك، وستقام منافساته على صالتي مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" وملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية أن جميع اللجان أكملت استعداداتها لإقامة هذا الحدث الدولي المهم على أرض المملكة، الذي يضم أبرز اللاعبين في الألعاب التي سيشملها الملتقى، مرحّباً بالجميع، ومتمنياً لهم التوفيق، وتحقيق الإنجازات في ظل المنافسة الشريفة.