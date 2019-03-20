، ارتفاع أعداد الحاويات والأطنان المناولة بالموانئ السعودية ،

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حققت الموانئ السعودية التسعة التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير لعام 2019م بواقع (1.131.959) حاوية، بنسبة زيادة بلغت 6.18%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والبالغ عددها (1.066.083) مليون حاوية.
وبلغ أعداد الأطنان المناولة خلال نفس الفترة أكثر من 44 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 10.19%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والبالغ عددها 40 مليون طن.
ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد الحاويات والأطنان المناولة، تأكيداً على مدى تكامل البنى التحتية ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها في مجال فسح الحاويات والبضائع، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.
ارتفاع أعداد الحاويات والأطنان المناولة بالموانئ السعوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-20
حققت الموانئ السعودية التسعة التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير لعام 2019م بواقع (1.131.959) حاوية، بنسبة زيادة بلغت 6.18%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والبالغ عددها (1.066.083) مليون حاوية.
وبلغ أعداد الأطنان المناولة خلال نفس الفترة أكثر من 44 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 10.19%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والبالغ عددها 40 مليون طن.
ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد الحاويات والأطنان المناولة، تأكيداً على مدى تكامل البنى التحتية ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها في مجال فسح الحاويات والبضائع، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
02:48 PM
بنسبة زيادة 6.18% مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق
حققت الموانئ السعودية التسعة التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير لعام 2019م بواقع (1.131.959) حاوية، بنسبة زيادة بلغت 6.18%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والبالغ عددها (1.066.083) مليون حاوية.
وبلغ أعداد الأطنان المناولة خلال نفس الفترة أكثر من 44 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 10.19%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م والبالغ عددها 40 مليون طن.
ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد الحاويات والأطنان المناولة، تأكيداً على مدى تكامل البنى التحتية ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها في مجال فسح الحاويات والبضائع، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.
، ارتفاع أعداد الحاويات والأطنان المناولة بالموانئ السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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