، "سياحة جدة" تغلق مكتبين للمشاركة بالوقت وتسحب ترخيصهما ،

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ضبط فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة جدة، بالتعاون مع مكتب العمل في المحافظة منفذيْن تسويقييْن لنشاط "المشاركة بالوقت"، يعملان من دون ترخيص ساري الصلاحية، وحررت محضرين لاستدعاء مسؤوليها وإغلاق المكتبين وتغريمهما 150 ألف ريال.
جاء ذلك ضمن جولات فرع "الهيئة" على كافة القطاعات التي تقع تحت مسؤوليته.
وحذّر المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، من التعامل مع بعض المسوقين لبرامج التايم شير سواء عبر مكاتب السفر والسياحة أو المنتشرين في الأسواق الذين يوهمون المواطنين والمقيمين بعروض غير حقيقية ويروّجون لليالٍ مجانية دولية، بغرض استغلال راغبي السفر.
وأكد أن الهيئة تنفذ حملات، عبر فِرَق متخصصة من خلال جولات تفتيشية ورقابية بشكل مستمر، للحد من الممارسات التسويقية الفردية والمكاتب غير النظامية، وتطبيق العقوبات النظامية التي تصل لإغلاق المنشآت المخالفة وتغريمها حسب النظام.
وقال "العمري": شهد الربع الحالي من هذا العام الرفع بـ114 محضراً للجنة العقوبات وإغلاق ثلاث منشآت أخرى مخالفة، كما تم ضبط 15 مخالفة متنوعة لكل الأنشطة السياحية، إضافة إلى أنه تم إلغاء ترخيصين؛ الأول لوحدة سكنية، والآخر لوكالة سفر وسياحة.
وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي عروض تُقَدّم لهم عن طريق مكاتب غير نظامية؛ لتتمكّن الهيئة من التعامل مع مقدّمي هذه العروض، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، عن طريق الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم 19988، أو عن طريق زيارة أحد فروع الهيئة لأي من مناطق المملكة، مع تقديم الإثباتات الخاصة بالشكوى، أو عن طريق الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني.
"سياحة جدة" تغلق مكتبين للمشاركة بالوقت وتسحب ترخيصهماعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-03-20
ضبط فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة جدة، بالتعاون مع مكتب العمل في المحافظة منفذيْن تسويقييْن لنشاط "المشاركة بالوقت"، يعملان من دون ترخيص ساري الصلاحية، وحررت محضرين لاستدعاء مسؤوليها وإغلاق المكتبين وتغريمهما 150 ألف ريال.
جاء ذلك ضمن جولات فرع "الهيئة" على كافة القطاعات التي تقع تحت مسؤوليته.
وحذّر المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، من التعامل مع بعض المسوقين لبرامج التايم شير سواء عبر مكاتب السفر والسياحة أو المنتشرين في الأسواق الذين يوهمون المواطنين والمقيمين بعروض غير حقيقية ويروّجون لليالٍ مجانية دولية، بغرض استغلال راغبي السفر.
وأكد أن الهيئة تنفذ حملات، عبر فِرَق متخصصة من خلال جولات تفتيشية ورقابية بشكل مستمر، للحد من الممارسات التسويقية الفردية والمكاتب غير النظامية، وتطبيق العقوبات النظامية التي تصل لإغلاق المنشآت المخالفة وتغريمها حسب النظام.
وقال "العمري": شهد الربع الحالي من هذا العام الرفع بـ114 محضراً للجنة العقوبات وإغلاق ثلاث منشآت أخرى مخالفة، كما تم ضبط 15 مخالفة متنوعة لكل الأنشطة السياحية، إضافة إلى أنه تم إلغاء ترخيصين؛ الأول لوحدة سكنية، والآخر لوكالة سفر وسياحة.
وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي عروض تُقَدّم لهم عن طريق مكاتب غير نظامية؛ لتتمكّن الهيئة من التعامل مع مقدّمي هذه العروض، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، عن طريق الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم 19988، أو عن طريق زيارة أحد فروع الهيئة لأي من مناطق المملكة، مع تقديم الإثباتات الخاصة بالشكوى، أو عن طريق الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني.
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
02:33 PM
غرّمتهما بـ150 ألف ريال.. عقب تنفيذ جولة مع "مكتب العمل"
ضبط فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة جدة، بالتعاون مع مكتب العمل في المحافظة منفذيْن تسويقييْن لنشاط "المشاركة بالوقت"، يعملان من دون ترخيص ساري الصلاحية، وحررت محضرين لاستدعاء مسؤوليها وإغلاق المكتبين وتغريمهما 150 ألف ريال.
جاء ذلك ضمن جولات فرع "الهيئة" على كافة القطاعات التي تقع تحت مسؤوليته.
وحذّر المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، من التعامل مع بعض المسوقين لبرامج التايم شير سواء عبر مكاتب السفر والسياحة أو المنتشرين في الأسواق الذين يوهمون المواطنين والمقيمين بعروض غير حقيقية ويروّجون لليالٍ مجانية دولية، بغرض استغلال راغبي السفر.
وأكد أن الهيئة تنفذ حملات، عبر فِرَق متخصصة من خلال جولات تفتيشية ورقابية بشكل مستمر، للحد من الممارسات التسويقية الفردية والمكاتب غير النظامية، وتطبيق العقوبات النظامية التي تصل لإغلاق المنشآت المخالفة وتغريمها حسب النظام.
وقال "العمري": شهد الربع الحالي من هذا العام الرفع بـ114 محضراً للجنة العقوبات وإغلاق ثلاث منشآت أخرى مخالفة، كما تم ضبط 15 مخالفة متنوعة لكل الأنشطة السياحية، إضافة إلى أنه تم إلغاء ترخيصين؛ الأول لوحدة سكنية، والآخر لوكالة سفر وسياحة.
وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي عروض تُقَدّم لهم عن طريق مكاتب غير نظامية؛ لتتمكّن الهيئة من التعامل مع مقدّمي هذه العروض، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، عن طريق الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم 19988، أو عن طريق زيارة أحد فروع الهيئة لأي من مناطق المملكة، مع تقديم الإثباتات الخاصة بالشكوى، أو عن طريق الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني.
، "سياحة جدة" تغلق مكتبين للمشاركة بالوقت وتسحب ترخيصهما ،
المصدر : الخليج 365
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