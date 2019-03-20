، "إغاثي الملك سلمان" يحتفي بإعادة تأهيل 27 طفلاً مجنداً في اليمن ،

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احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب بإعادة تأهيل دفعة جديدة من الأطفال اليمنيين المجندين، ضمن الدورة الأولى من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.
وعبّر الأطفال المستفيدون، في الحفل التكريمي الخاص المعد لهم، عن سعادتهم وشكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة، مستعرضين برنامج تأهيلهم النفسي والاجتماعي الذي خضعوا له لمدة 45 يوماً ونقلهم من واقع البؤس والألم إلى واقع طفولتهم وحياتهم الطبيعية.
وفي نهاية الحفل، كرّم المركز الأطفال المحتفى بهم بشهادات تقديرية وجوائز تحفيزية.
واحتفى المركز بـ27 طفلاً مجنداً ومتأثراً ضمن المرحلتين التاسعة والعاشرة اللتين تستهدفان إعادة تأهيل 80 طفلاً من مختلف المحافظات اليمنية.
"إغاثي الملك سلمان" يحتفي بإعادة تأهيل 27 طفلاً مجنداً في اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-20
احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب بإعادة تأهيل دفعة جديدة من الأطفال اليمنيين المجندين، ضمن الدورة الأولى من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.
وعبّر الأطفال المستفيدون، في الحفل التكريمي الخاص المعد لهم، عن سعادتهم وشكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة، مستعرضين برنامج تأهيلهم النفسي والاجتماعي الذي خضعوا له لمدة 45 يوماً ونقلهم من واقع البؤس والألم إلى واقع طفولتهم وحياتهم الطبيعية.
وفي نهاية الحفل، كرّم المركز الأطفال المحتفى بهم بشهادات تقديرية وجوائز تحفيزية.
واحتفى المركز بـ27 طفلاً مجنداً ومتأثراً ضمن المرحلتين التاسعة والعاشرة اللتين تستهدفان إعادة تأهيل 80 طفلاً من مختلف المحافظات اليمنية.
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
02:36 PM
بعدما خضعوا لبرنامج تأهيل نفسي واجتماعي استغرق مدة 45 يوماً
احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب بإعادة تأهيل دفعة جديدة من الأطفال اليمنيين المجندين، ضمن الدورة الأولى من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.
وعبّر الأطفال المستفيدون، في الحفل التكريمي الخاص المعد لهم، عن سعادتهم وشكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة، مستعرضين برنامج تأهيلهم النفسي والاجتماعي الذي خضعوا له لمدة 45 يوماً ونقلهم من واقع البؤس والألم إلى واقع طفولتهم وحياتهم الطبيعية.
وفي نهاية الحفل، كرّم المركز الأطفال المحتفى بهم بشهادات تقديرية وجوائز تحفيزية.
واحتفى المركز بـ27 طفلاً مجنداً ومتأثراً ضمن المرحلتين التاسعة والعاشرة اللتين تستهدفان إعادة تأهيل 80 طفلاً من مختلف المحافظات اليمنية.
، "إغاثي الملك سلمان" يحتفي بإعادة تأهيل 27 طفلاً مجنداً في اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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