، "نقل حائل" يفتتح 43 كلم من طريق الروضة المزدوج ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحميدي": سنعاود العمل في المرحلة الأولى بعد سحبه من المقاول

فتح فرع وزارة النقل بمنطقة حائل 43 كلم من طريق حائل- الروضة المزدوج، والبالغ 70 كلم، أمام المسافرين، اليوم، بعد اكتمال العمل بالمرحلة الثالثة (10 كلم) والرابعة (17.6 كلم).

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي أن المرحلة الأولى من الطريق بطول (20 كلم)، والتي تبدأ من حائل سيتم معاودة العمل بها قريباً من قبل المقاول الجديد، والذي تم ترسية المشروع عليه، بعد أن تم سحبه من المقاول السابق؛ لتأخره في أنجاز الاعمال بالطريق، والذي وصلت نسبة الأعمال المنجزة فيه (65%) وقتها.