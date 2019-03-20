، "أولمبياد الرسم والتصوير" تجمع 20 إدارة تعليمية في عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير مطلع الأسبوع المقبل، أولمبياد الرسم والتصوير والفن التشكيلي، وسط مشاركة عشرين إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

وأوضح مدير عام التعليم بالإنابة سعد الجوني أن البرنامج يهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، إضافة إلى نشر ثقافة الرسم والتصوير التشكيلي، وإكساب المعارف والمهارات الفنية اللازمة نظرياً، وعلمياً، وتوفير البيئة التنافسية الشريفة، وإطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته، وتطوير الحركة الفنية في المملكة، وتبادل الخبرات، وبناء جيل مبدع مفكر قادر على التعامل مع العالم بلغة فنية، وتنمية مهارات البحث العلمي، بالإضافة إلى مهارات التفكير، والإسهام في التمثيل المشرف للمملكة في المنافسات الإقليمية والدولية.

من جانبها أكدت مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم المنطقة هيام عسيري، أنه تم تشكيل عدد من اللجان لإدارة وتنظيم الأولمبياد، إضافة إلى تحكيم الأعمال المقدمة في عدد من المسارات والمجالات، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل ومشاريع فنية خلال الملتقى، بالإضافة إلى زيارة المعرض المصاحب، والمقام في قرية المفتاحة التشكيلية بأبها.