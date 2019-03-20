محمد بن مسعود - الدمام - أُجريت في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان أُجريت عملية قسطرة قلب ودعامات للشيخ أحمد محمد عثمان الذروي؛ شيخ قرية الحسيني، بمنطقة جازان اليوم. أجرى العملية أطباء مستشفى الأمير محمد بن ناصر آل سعود بمنطقة جازان، وتكللت بالنجاح. ويرقد الشيخ "الذروي"؛ حالياً، في غرفة 37 بالدور الأول بقسم القلب في المستشفى. نجاح عملية قسطرة قلب ودعامات للشيخ "الذروي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-20 أُجريت عملية قسطرة قلب ودعامات للشيخ أحمد محمد عثمان الذروي؛ شيخ قرية الحسيني، بمنطقة جازان اليوم. أجرى العملية أطباء مستشفى الأمير محمد بن ناصر آل سعود بمنطقة جازان، وتكللت بالنجاح. ويرقد الشيخ "الذروي"؛ حالياً، في غرفة 37 بالدور الأول بقسم القلب في المستشفى. Advertisements 20 مارس 2019 - 13 رجب 1440 02:17 PM أُجريت في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان أُجريت في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان أُجريت عملية قسطرة قلب ودعامات للشيخ أحمد محمد عثمان الذروي؛ شيخ قرية الحسيني، بمنطقة جازان اليوم. أجرى العملية أطباء مستشفى الأمير محمد بن ناصر آل سعود بمنطقة جازان، وتكللت بالنجاح. ويرقد الشيخ "الذروي"؛ حالياً، في غرفة 37 بالدور الأول بقسم القلب في المستشفى. ، نجاح عملية قسطرة قلب ودعامات للشيخ "الذروي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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