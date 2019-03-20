الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تضرب 8 مناطق بالمملكة اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات “نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حفر الباطن”، في حين تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على مناطق “الرياض، نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة”.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 -40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.