«صحة جازان» تؤهِّل نزلاء ونزيلات السجن العام

نظّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمدينة جازان، ممثلةً بمستشفى الأمل والصحة النفسية، برنامج «التأهيل النفسي» للنزلاء والنزيلات، وذلك بمقر السجن العام بالمدينة، بالتنسيق مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم».

وشارك في الفعاليات نخبةٌ من الأطباء، والأخصائيين، والأخصائيات النفسيين، والاجتماعيين، وهيئة التمريض، وقال رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، في تصريحات صحفية: إنّ الفعاليات التي بدأت أمس الثلاثاء تستمر لمدة أسبوعين، وتتضمّن محاضرات وندوات وورش عمل حول أسس السعادة النفسية وكيفية التغلب على صدمة الإفراج والتكيف مع المجتمع إلى جانب استشارات نفسية.

وأضاف أنَّ هناك برنامجًا مماثلًا ينطلق قريبًا للتثقيف الصحي بهدف توعية النزلاء والنزيلات بطرق الوقاية من الأمراض المعدية، وأهمية المحافظة على النظافة الشخصية والصحة العامة، مثمنًا تعاون المديرية العامة للشؤون الصحية والتسهيلات المقدمة من إدارة سجون المنطقة لإنجاح هذه الفعاليات.