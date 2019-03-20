تنبيهات بهطول أمطار على مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم

أصدر مركز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة إلى مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم والشرقية وحائل والحدود الشمالية، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن منطقة الرياض ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد الرؤية الأفقية، ويشمل وادي الدواسر والدوادمي وعفيف والأجزاء المجاورة ويمتد إلى العاصمة الرياض، ويبدأ الساعة الـثامنة صباح الأربعاء، ويستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

ونبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة إلى أنها ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد مدى الرؤية الأفقية، وإلى أنه تتكون السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة، وتشمل رنية وظلم والموية وتربة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ونبهت الأرصاد منطقة المدينة المنورة إلى أنها ستشهد تكوُّن سحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل مهد الذهب واليتمة وأبيار الماشى والأكحل والحناكية، تصل إلى المدينة المنورة والأجزاء المجاورة لها. وتبدأ الحالة الساعة السادسة صباح الأربعاء، وتنتهي في الثامنة مساءً.

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وفي تنبيه إلى منطقة القصيم، أوضحت الهيئة أنها ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية يثير الأتربة والغبار، ويؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية، مع فرصة لهطول الأمطار الرعدية التي ستشمل بريدة وعنيزة وعين الجواء وعقلة الصقور والرس والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الخميس.

ونبَّهت الهيئةُ المنطقةَ الشرقيةَ إلى أنها ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار يحد الرؤية الأفقية، ويشمل حفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة، ويبدأ الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، ويستمر حتى الساعة السادسة مساء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد الرؤية الأفقية، ويشمل رفحاء وعرعر والأجزاء المجاورة، ويبدأ الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، ويستمر حتى الساعة السادسة مساء.

ونبهت الهيئة منطقة حائل إلى أنها ستشهد هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة. وتشمل الحالة الشنان وحائل وبقعاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة العاشرة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

وفي تنبيه إلى منطقة عسير، أشارت الهيئة إلى أنها ستشهد استمرار تدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، ويشمل بيشة والأجزاء المجاورة لها. وتبدأ الحالة الساعة الخامسة صباح الأربعاء وتنتهي في الخامسة مساء.